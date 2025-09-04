В России подешевела базовая комплектация Haval H7

На модификацию Elite теперь действует прямая выгода. При этом базовые цены на модель в целом остались без изменений. На текущий момент размер прямой скидки составляет 100 тысяч рублей. Таким образом, цена автомобиля составляет 3 399 000 рублей с её учётом.

© Haval

Комплектации Premium и Tech Plus продаются по стандартной стоимости без дополнительной выгоды — 3 649 000 рублей и 3 799 000 рублей соответственно, сообщают «Автоновости дня».

Этот кроссовер собирается на заводе Haval в Тульской области. Он появился на российском рынке в апреле этого года и стал четвёртым в линейке внедорожников Haval Pro, присоединившись к моделям H3, H5 и H9.

По своим размерам Haval H7 относится к сегменту SUV-D6. Длина автомобиля равна 4 705 миллиметров, ширина — 1 908, а высота — 1 780. Колёсная база — 2 810 миллиметров. Дорожный просвет в 200 миллиметров, по заверениям инженеров, позволяет машине преодолевать водные преграды глубиной до 560 миллиметров.

Что важно, так это адаптированность модели для российских условий. В стандартное оснащение входят регулировка ремней безопасности передних пассажиров по высоте, увеличенный до 4,5 литров бачок омывающей жидкости с датчиком уровня, аккумулятор повышенной емкости на 70 Ач, аналоговые кнопки управления, усиленная антикоррозийная обработка кузова, пакет «зимних» опций, пневматические упоры капота и многое другое.