В РФ появился новый отечественный автобренд

На российский рынок выходит новый бренд легких коммерческих автомобилей Normax. Как сообщает Telegram-канал "Грузовики и вообще", под этой маркой будут продаваться модели Dongfeng с полукапотной компоновкой.

© Российская Газета

Представители компании отметили, что создание собственного бренда было необходимо: в отличие от Dongfeng автомобили адаптированы к потребностям российских покупателей и претендуют на получение государственных субсидий и поддержки для конечных потребителей.

Первым автомобилем станет цельнометаллический фургон грузоподъёмностью 910 кг, являющийся аналогом китайского Dongfeng K33. Машина оснащается турбодизелем 2,0 л от Renault-Nissan (143 л.с.), 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Согласно официальному сайту бренда, в базовое оснащение входят системы ABS, EBD и ESC, подушки безопасности, задний парктроник, светодиодная оптика, регулируемые сиденья и рулевая колонка, кондиционер, круиз-контроль, магнитола с Bluetooth, электростеклоподъёмники, зеркала с подогревом и электроприводом, а также восемь такелажных петель и освещение в грузовом отсеке.

На автомобили Normax будет предоставляться гарантия сроком три года или 150 тысяч километров пробега.

Старт продаж первой модели Normax запланирован на октябрь. Цены пока не объявлены.

В дальнейшем модельный ряд расширят грузопассажирским и пассажирским вариантами, а также шасси.

Таким образом, Normax метит на территорию "ГАЗели", у которой есть преимущество в виде версий 4х4.

Этой осенью АвтоВАЗ также планировал выпустить на рынок фургон и минивэн под новым брендом SKM.