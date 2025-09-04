Полноприводный кроссовер GAC GS4 для России: раскрыты комплектации

Эффектный паркетник GS4 с новым мотором и полным приводом будет доступен на нашем рынке в двух вариантах исполнения. Продажи стартуют в ближайшее время.

Кроссовер GAC GS4 длиной 4685 мм вышел на российский рынок в марте этого года в единственной комплектации GB с бензиновой турбочетверкой 1.5 (170 л.с., 250 Нм), семиступенчатым роботом и передним приводом. В августе местное подразделение GAC анонсировало расширение гаммы: к версии 2WD присоединится полноприводный SUV, причем у него другие мотор и коробка. Ну а сегодня российский офис марки раскрыл комплектации GS4 4WD.

Напомним, под капотом полноприводной модификации установлена бензиновая турбочетверка 2.0 от старшего кроссовера GAC GS8. Этот двигатель выдает 231 л.с. и 380 Нм, он сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Система полного привода включает электрогидравлическую муфту Haldex шестого поколения от BorgWarner. А к четырем стандартным режимам движения («экономичный», «комфортный», «спортивный» и настраиваемый) добавлены три «внедорожных» — «снег», «песок» и «грязь».

Полноприводный GAC GS4 будет доступен в двух комплектациях. Начальная тоже носит обозначение GB, но ее наполнение слегка отличается от GS4 2WD. В этой версии кроссовер с полным приводом имеет систему автоматического переключения света фар, подогрев руля и всех сидений (у переднеприводного GS4 обогреваются только передние кресла, а подогрева руля нет), вентиляцию передних кресел и беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт и с охлаждением (у GS4 2WD площадка проще). В остальном оснащение идентично паркетнику с передним приводом. Комплектация GB также включает светодиодную оптику, обогрев лобового стекла, климат-контроль, виртуальную приборку на 7 дюймов, мультимедиа с планшетом диагональю 10,1 дюйма, восемь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках.

Второе исполнение называется GL. Такой GAC GS4 с полным приводом дополнительно имеет электропривод багажной двери, панорамную крышу, аудиосистему с шестью динамиками вместо четырех, плюс у него 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых.

Продажи полноприводного GAC GS4 должны стартовать до конца сентября, цены еще не озвучены. Переднеприводный кроссовер с 1.5T и 7DCT без учета акций стоит 2 999 000 рублей.