В ГАИ напомнили о необходимости перерегистрации авто из новых регионов

Граждане, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, обязаны заменить документы и государственные регистрационные знаки для автомобилей на российские. Об этом напомнили в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Согласно законодательству, граждане и юридические лица, которые проживали на этих территориях до принятия в состав России, должны пройти перерегистрацию до 1 января 2026 года.

В противном случае после этого срока управление таким авто будет приравниваться к управлению незарегистрированным транспортным средством. Кроме того, запрещено использовать автомобили с номерами ДНР, ЛНР или Украины, если на них уже выданы российские знаки и документы.

Такие действия будут квалифицированы как административное правонарушение по статье "Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками".

Ранее стало известно, что МВД подготовило новые изменения в ПДД, которые могут запретить выезжать на дороги общего пользования на питбайках. Законодательные изменения обсуждаются из-за роста числа погибших, в том числе детей.

В министерстве указали, что питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Отмечалось, что они не подлежат постановке на государственный учет, а значит, и не допускаются к участию в дорожном движении.