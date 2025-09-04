Рабочие заводов Hyundai взбунтовались

На нескольких заводах Hyundai Motor в Южной Корее в среду начались забастовки. Акции протеста инициировал профсоюз автопроизводителя, в котором состоит около 40 тысяч человек. Он требует от руководства повышения заработной платы и сокращения рабочего времени.

© Quto.ru

В соответствии с планом, утверждённым большинством членов профсоюза на голосовании 25 августа, рабочие будут отсутствовать на своих местах по несколько часов в день. Забастовки затронут предприятия в городах Ульсан, Чонджу и Асан.

Также среди требований — выплата бонусов в размере 30% от чистой прибыли компании, полученной в 2024 году на фоне рекордной выручки на рынке США. Кроме того, профсоюз настаивает на повышении гарантированного пенсионного возраста с 60 до 64 лет и переходе на 4,5-дневную рабочую неделю.

Стоит напомнить, что в 2003 году именно профсоюз Hyundai первым в стране добился перехода на пятидневную рабочую неделю, тогда как большинство корейцев в то время работали и по субботам.