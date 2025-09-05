Универсал Skoda Vision O получит распашные двери

Skoda показала последний тизер предвестника новой Octavia. Чешская марка завершила тизерную кампанию, предваряющую дебют концептуального универсала Vision O. На последнем тизере она показала дизайнерские скетчи, проливающие свет на новинку, которая, как ожидается, переродится в электрическую Octavia нового поколения. Полностью Vision O рассекретят онлайн 8 сентября, а вживую покажут на автосалоне в Мюнхене 9-го.

Vision O продемонстрирует новый виток эволюции дизайнерского языка Skoda Modern Solid. Упор будет сделан на аэродинамику, повышающую эргономичность и запас хода. Судя по видео, концепт получит удлиненный корпус с рельефным капотом, круто наклоненным ветровым стеклом и скрытыми дверными ручками.

Двери распашные; центральных стоек нет, хотя на задних дверях имеется необычный выступ — их имитация. Также шоу-кар получит оригинальную заднюю оптику со светящейся надписью Skoda по центру и стеклянную крышу со спойлером.

Салон четырехместный с диваном на втором ряду, плоским полом, приплюснутым рулевым колесом и небольшим центральным дисплеем. Большие подголовники передних кресел, вероятно, будут напечатаны на 3D-принтере — их Skoda показала на более раннем тизере. Кроме того, в отделке щедро применят экологичные материалы.

Других подробностей пока немного. Ожидается, что универсал растянется в длину на 4,7 метра и сможет проезжать на одной зарядке до 600 километров. Привод будет задним либо полным.