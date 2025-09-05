У Fiat Grande Panda появилась новая версия

Цены бензиновой модификации модели итальянской марки уже известны: за базовый вариант на домашнем рынке просят не менее 16 900 евро (эквивалентно примерно 1,6 млн рублей по текущему курсу).

© Колеса.ру

Принадлежащая автогиганту Stellantis марка Fiat презентовала кросс-хэтчбек, который получил название Grande Panda, ещё летом 2024 года. В продажу эта модель поступила в начале 2025-го, однако ранее на рынке были представлены не все версии – только гибридная и полностью электрическая. Теперь линейку пятидверки пополнила базовая – чисто бензиновая – модификация.

Главным отличием стартового варианта Fiat Grande Panda является его «начинка». Так, под капотом у такого автомобиля располагается турботройка объёмом 1,2 литра, её максимальная мощность составляет 100 л.с., а крутящий момент – 205 Нм. Этот мотор работает без каких-либо «электродовесков», дополнен системой Start&Stop, а в комплект ему положена шестиступенчатая механическая коробка передач.

До недавнего времени на рынке предлагались только «озеленённые» версии модели. Так, в основе гибридной установки Fiat Grande Panda располагается 110-сильная турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с шестиступенчатым роботом c двумя сцеплениями, в который интегрирован 48-вольтовый электромотор мощностью 29 л.с. А для электроверсии предусмотрен установленный на передней оси единственный 113-сильный электродвигатель и тяговая батарея ёмкостью 44 кВт*ч (полезная ёмкость – 42 кВт*ч). У такого варианта запас хода на одной зарядке равен 320 км (по циклу WLTP).

Бензиновая модификация Fiat Grande Panda предлагается в трёх комплектациях. Модели в базовом исполнении Pop положены: 10-дюймовый виртуальный щиток приборов, устройство для крепления смартфона, кондиционер, задние датчики парковки, шесть подушек безопасности, помощник для удержания автомобиля в полосе движения, функция активного экстренного торможения, а также мониторинг состояния водителя.

Для среднего исполнения бензинового кросс-хэтчбека – Icon – предусмотрены: полностью светодиодная оптика (включая фонари), а также информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, с функцией беспроводного подключения к смартфону.

Топовую версию La Prima снабдили: 17-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, рулём со «сплющенным» с двух сторон ободом, особыми декоративными вставками на передней панели, верхним закрытым перчаточным ящиком, более современным кондиционером, передними датчиками парковки и камерой заднего вида.

Модель с новой «начинкой» уже доступна для заказа в Европе. На домашнем рынке, в Италии, стартовая цена бензинового кросс-хэтчбека Fiat Grande Panda в варианте Pop составляет 16 900 евро (эквивалентно примерно 1,6 млн рублей по текущему курсу). За автомобиль в исполнении Icon просят 18 400 евро (около 1,74 млн рублей), а топ-версия La Prima обойдётся в 21 400 евро (около 2,02 млн рублей).