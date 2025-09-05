Из каких стран идет импорт автомобилей в Россию

В августе 2025 года объем ввоза новых легковых автомобилей составил 29,3 тысячи единиц, что на 67% меньше, чем в августе прошлого года. При этом импорт машин с пробегом, напротив, вырос на 24% - до 45,6 тысячи единиц. Такие данные приводит агентство "Автостат".

Эксперты отмечают, что структура импорта новых автомобилей заметно изменилась: доля физических лиц в августе достигла 46% против 14% годом ранее. В абсолютных цифрах показатель почти не изменился - около 14 тысяч машин против 13 тысяч год назад. Снижение пришлось главным образом на поставки со стороны юридических лиц.

Большинство новых автомобилей в августе поступило из Китая - 71,8% от общего объема. На втором месте оказалась Киргизия (11,3), на третьем - Казахстан (4,6 процента). Доля Киргизии постепенно растет: через эту страну в Россию завозят европейские марки, выпускаемые на заводах в КНР.

По маркам лидером среди новых автомобилей остаётся Changan, по моделям - Changan Uni-S.

Среди подержанных машин лидером по объемам остается Япония (43,3%), за ней следуют Южная Корея (22,8%) и Китай (17,2%). При этом доля Японии в сегменте б/у автомобилей снижается, тогда как Корея и Китай продолжают укреплять позиции.

В сегменте автомобилей с пробегом первое место сохраняют Toyota и Honda Freed.