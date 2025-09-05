BMW готовит водородные автомобили нового поколения

BMW снова на шаг впереди. Почти 50 лет назад баварцы впервые попробовали «подружить» двигатель с жидким водородом, создав необычный 520h на базе первого поколения 5 Series. Позднее были и более амбициозные эксперименты — седаны 7 Series с V12, способные ездить и на бензине, и на водороде. Но теперь марка окончательно прощается с прошлым: в 2028 году выйдет первый серийный BMW, работающий исключительно на топливных элементах.

© rubmw.ru

Подготовка к этому моменту уже идёт полным ходом. В Штайре и Мюнхене запущено производство опытных установок, а к 2028-му именно завод в Штайре станет сердцем серийного выпуска. В Ландсхуте с 2026 года будут собирать ключевые компоненты силовой системы.

Будущая технология станет третьим поколением водородных решений BMW. Первая версия, испытанная в 2010-х, фактически копировала разработки Toyota. Второе поколение — кроссоверы iX5 — уже несли ДНК самой BMW, а японские партнёры поставляли лишь ячейки. Теперь же компании создают совместную систему, которая обещает быть компактнее на четверть, мощнее и универсальнее, сохраняя при этом эффективность.

Для будущих владельцев это означает больше свободы: увеличенный запас хода, лучшую динамику и меньший расход энергии. Пока название модели держат в секрете, но в кулуарах звучит одно имя — новый X5 (G65), премьера которого состоится в 2026 году.

Изначально флагманский кроссовер предложат в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях. А спустя два года появится и долгожданная вариация на водороде. Более того, не исключается и ещё один сюрприз — электрическая модификация с компактным бензиновым генератором, который продлит автономность.

BMW снова подтверждает свою репутацию новатора: кажется, будущее на водороде становится куда ближе, чем мы привыкли думать.