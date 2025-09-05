В Москве 58 тысяч водителей оштрафовали за парковку на газонах

С начала года инспекторы Московской административной дорожной инспекции зафиксировали 58 тысяч случаев парковки на газонах - водители получили штрафы, причем в некоторых случаях их размер достигает 300 тысяч рублей. Почему так много и как можно стать нарушителем, даже не заметив этого?

"Заезд на зеленые насаждения даже одним колесом - нарушение, за которое предусмотрен штраф. Инспекторы МАДИ круглогодично следят за соблюдением правил остановки и стоянки", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Штраф за такое нарушение для физлиц, то есть обычных водителей, - пять тысяч рублей. Уже не мало, но должностным лицам, то есть тем же служебным водителям, грозит штраф в 30 тысяч рублей, а юридическим лицам - все 300 тысяч. Поэтому компании в Москве просят своих водителей на пушечный выстрел не подъезжать к газонам и другим зеленым насаждениям. А на машинах такси часто можно заметить надпись - если увидели нарушение, позвоните по телефону, за вознаграждение. Так таксомоторные компании пытаются избежать крупных штрафов.

Почему такие серьезные санкции? С одной стороны, машины превращают газоны в грязное месиво, на котором потом просто ничего не растет. С другой, уезжая с парковки, такие авто разносят на своих колесах грязь по двору и дальше по всему городу. А земля без травы вдобавок становится источником пыли.

Кстати, штраф можно получить за стоянку рядом с деревьями и кустарниками - это повреждает их корневую систему. А еще наказания оформляют в любое время года, даже зимой. Заезжая на снег, под которым газон, машины все также уничтожают экосистему.