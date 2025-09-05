Какие новинки российский автопром покажет этой осенью

Этой осенью, если верить инсайдерам, мы увидим совершенно новое поколение «Волги». Вот только пока данная информация не имеет официального подтверждения, а потому носит статус слухов… Зато редакция Quto составила небольшой, но разнообразный список дебютов, которые точно состоятся, о чём нас заверили пресс-службы автопроизводителей.

Новейшая Lada Iskra

Да, премьера нового семейства состоялась 19 апреля, а старт продаж — 20 июня. Но затем АвтоВАЗ ушёл на корпоративные каникулы, так что российский автогигант чисто физически не успел наштамповать большое количество машин. Очевидно, что осенью этот недочёт будет исправлен!

В линейке производителя новинка займёт место между Lada Granta и Vesta, а россияне могут выбрать между седаном, универсалом, а также кросс-версией последнего. Как стало известно ранее, в базовой комплектации Comfort стоимость новинки составит от 1 249 000 рублей.

Дизельный УАЗ «Патриот»

В апреле этого года Ульяновский автозавод поставил двухлитровый дизельный двигатель и шестиступенчатую коробку передач на грузовой УАЗ «Профи», а до конца этого года планируее ввести такое сочетание для флагманского внедорожника УАЗ «Патриот», что недавно отметил 20-летие.

Что касается мотора, то таким двигателем сейчас оснащаются грузовички марки Sollers. Сам агрегат выпускают на моторном заводе, прежде принадлежавшем компании Ford: это предприятие находится на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Внедорожный Sollers

Несколько месяцев назад марка Sollers рассекретила дизайн будущего внедорожника, в основу которого ляжет рамный пикап. Предположительно, премьера новинки может состояться этой осенью, так как компания обещала сделать осенний смотр своих достижений Sollers Day ежегодным.

Фотографии показывают, что новый Sollers (на фото выше) до степени смешения похож на перспективный JAC JS9. И, скорее всего, это даже один автомобиль… Но действительно точных подтверждений этому ещё нет. Зато ясно, что делать такие машины будет Ульяновский автозавод.

Городской ПАЗ Citymax 8

В гамме Павловского автобусного завода появится новая модель Citymax 8. Вместимость автобуса составляет 32 пассажира, включая 21 кресло (все они размещены по ходу движения, что беспечивает максимально комфортные условия). Дополнительно предусмотрены ещё три мягких откидных сиденья.

Модель имеет оригинальный несущий кузов длиной 8,1 метра. В движение машину приводит 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., с которым работает 6-ступенчатая коробка передач. Тормозная система — пневматическая, с дисковыми рабочими механизмами на всех колесах.

Большая «Газель NN»

В гамме «Газели NN», наконец, появится фургон для крупногабаритных грузов: со сверхвысокой крышей, двухскатной ошиновкой заднего моста и двумя вариантами базы — обычной и удлинённой (что соответствует типоразмерам кузова H3L2 и H3L3 по заводской классификации).

С однорядной 3-местной кабиной объём грузового отсека составляет 11,5 или 13,5 кубометра, соответственно, а у 7-местных грузопассажирских версий — 7,5 или 9,5 кубометра. Заявленная грузоподъёмность цельнометаллического фургона — от 800 кг до 1 тонны, но фактическая явно выше.