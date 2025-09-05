В РФ продают "Москвича-2140" с пробегом 7,5 тысяч км

Очередная "капсула времени" появилась в продаже в Москве, удалось выяснить "Российской газете". Это "Москвич-1500" (АЗЛК-2140) 1980 года выпуска и пробегом 7,5 тысяч км.

Владелец отметил, что машина в семье находится с момента покупки и перешла по наследству.

Судя по указанной мощности, представленный в продаже АЗЛК-2140 может относиться к так называемой сельской модификации. Её отличали штампованный защитный поддон под передней частью двигателя - служит защитой при езде по разбитым дорогам, усиленные рессоры, барабанные тормоза "вкруг", задняя проушина и трос для буксировки.

Однако на фото в объявлении видны оригинальные колпаки, которые отсутствовали у "сельчанина".

Так или иначе, но "Москвич-1500" для своих 45 лет находится в исключительном состоянии: нет ни намёка на ржавчину.

Особое положение модели придаёт ещё и отделка салона красной экокожей.

Сначала цена на автомобиль была 500 тысяч рублей, но теперь продавец снизил её до 450 тысяч.

