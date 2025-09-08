Geely Galaxy Starshine 6 представлен официально

Новый седан оснастили подключаемой гибридной установкой, в состав которой входит 1,5-литровый мотор мощностью 112 л.с. Четырёхдверка появится в продаже в Китае в ближайшее время.

На домашнем рынке у Geely есть отдельное семейство под названием Galaxy, которое было создано для выпуска электрифицированных моделей. Одной из грядущих моделей этой линейки является седан Galaxy Starshine 6, на прошлой неделе он показал экстерьер на первых официальных изображениях. Теперь появились новые снимки экстерьера, кроме того, производитель наконец рассекретил и салон.

Габаритная длина среднеразмерной четырёхдверки поднебесной марки равна 4806 мм, что на 112 мм меньше по сравнению со «старшим братом» Galaxy A7, ширина составляет 1886 мм (на 19 мм меньше), высота – 1490 мм (на 5 мм меньше), а расстояние между осями – 2756 мм (на 89 мм меньше). Объём багажника равен 609 литрам.

Передняя часть новинки напоминает Mercedes-AMG C-Class. Так, схожим образом оформлена радиаторная решётка с рисунком в виде вертикальные прутьев, хотя у Geely Galaxy Starshine 6 «гриль» имеет хромированную окантовку. Дизайн «под Мерседес» проглядывает и в оформлении нижней части переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками. Головная оптика седана имеет сравнительно простую форму и тонкие светодиодные линии ходовых огней.

Galaxy Starshine 6 положены 16- и 17-дюймовые двухцветные колёсные диски (в зависимости от версии), обычные наружные зеркала с повторителями поворотников и традиционные дверные ручки. Также в профиль можно увидеть выштамповки на боковинах и хромированную рамку бокового остекления. Корма получила «монофонарь» с названием марки, расположенным по центру, на кромке крыши расположена антенна «акулий плавник».

Как мы уже отметили, теперь рассекречен и салон. Судя по официальным снимкам, на передней панели нового седана расположены два отдельных дисплея: более узкий и горизонтально вытянутый диагональю 10,25 дюйма исполняет роль виртуальной приборки, а по центру передней панели находится планшет информационно-развлекательной системы диагональю 14,6 дюйма.

Под тачскрином мультимедиа располагаются центральные дефлекторы вентиляции, ниже – устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Перед водителем находится двухспицевый мультируль с усечённым ободом и «сплюснутой» верхней частью. Двухцветный салон получил различный хромированный декор, элементы из чёрного глянцевого пластика и древесные вставки.

Спереди у Geely Galaxy Starshine 6 независимая подвеска типа McPherson, сзади – «многорычажка». Полной информации о «начинке» пока по-прежнему нет. Известно, что новинку оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдёт работающий в тандеме с электромотором бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,5 литра. Его максимальная мощность равна 112 л.с., крутящий момент – 136 Нм. У топовой версии система также будет включать в себя литий-железо-фосфатную тяговую батарею ёмкостью 17 кВт*ч. Максимальный запас хода при движении только на электротяге у такой четырёхдверки составит около 125 км.

Отметим, позже на рынок выйдет и чисто бензиновая версия седана, причём под именем Geely Emgrand. Согласно базе китайского минпрома, у такой новинки под капотом окажется 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 л.с. (максимальный крутящий момент – 290 Нм).