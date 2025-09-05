Стартовали продажи кроссоверов Changan X5 Plus от 1,1 млн рублей

По данным мониторинга объявлений, сейчас доступен 131 экземпляр данной модели. Цены варьируются от 1,1 до 2,25 млн рублей. Большинство машин зарегистрировано в Киргизии и находится в собственности частных лиц в Дагестане.

Официальные поставки Changan X5 Plus в РФ планируются не раньше 2026 года. В статистике регистрации авто в стране за период с января по июль 2025 года эта модель не упоминается.

Changan X5 Plus имеет размеры 4540×1860×1620 мм и оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 188 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботизированным КПП. Привод исключительно передний.

