Дешевый JAC E30X пытается привлечь покупателей внешностью

Электрохэтчбек пытается привлечь покупателей внешностью SUV за 8 000 000 рублей

© Allroader.ru

Китайский рынок снова удивляет. На этот раз — не агрессивной новинкой или рекордными продажами, а своеобразным экспериментом. Обновлённый электрокар JAC E30X, стартовая цена которого составляет всего 69 900 юаней (около 800 тысяч рублей), получил переднюю часть в стиле премиального кроссовера Aito M9 от Huawei и Seres, стоящего в семь раз дороже — 5.3 млн рублей в Китае и от 8 миллионов у российских «официалов». Ход выглядит отчаянной попыткой оживить интерес к модели, чьи продажи остаются вялыми.

Попытка поднять спрос

JAC E30X (он же Yiwei 3) вышел на рынок летом 2023 года с ценником от 97 900 юаней (1.1 млн рублей), но не снискал популярности: в июле 2025 его совокупные продажи составили лишь 24 833 экземпляра, что для Китая катастрофа. Цена упала до 69 900 юаней, но и это не спасло ситуацию. Теперь марка решила пойти на нестандартный шаг — придать бюджетному хэтчбеку черты желанного и супер-популярного Aito M9, чтобы сделать его заметнее на фоне более успешных конкурентов.

Дизайн под чужим флагом

На свежих шпионских фото из Китая новый E30X был заснят с камуфляжем, но скрывать особенно нечего: у него появились бутылкообразные фары, соединённые световой полосой — решение, практически повторяющее передок Aito M9. Бампер также подогнан под стилистику «флагмана». При этом задняя часть осталась без изменений: гладкие панели, квадратные фонари, утопленные ручки дверей и минималистичный бампер.

Характеристики

Модель длиной 4025 мм с колёсной базой 2620 мм ориентирована на сегмент доступных городских электрокаров. В салоне — пятиместная компоновка, D-образный руль и крупный «парящий» экран мультимедиа. Объём багажника скромные 300 литров.

Хэтчбек предлагается с тремя вариантами моторов: 60, 70 и 100 кВт (от 80 до 134 л.с.) и тремя LFP-батареями на 34.5, 41 и 51,5 кВтч. Запас хода от 330 до 505 км. Диапазон цен от 69 900 до 127 900 юаней. Помимо Китая, модель экспортируется на рынки Ближнего Востока, Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Когда «маленький» примеряет «большое» лицо

Эта история интересна не столько самим рестайлингом, сколько фактом: на этот раз китайцы копируют не зарубежные бренды, а друг друга. Бюджетный электромобиль берёт внешность премиального кроссовера Aito M9, чтобы повысить собственную привлекательность. Хватит ли «большого лица» маленькой машинке, чтобы действительно подстегнуть продажи — вопрос открытый, но сам приём уже стал яркой иллюстрацией новой фазы китайского автопрома.

Также, остается загадкой, почему JAC не использовали дизайн успешного ультралюксового седана Maextro S800, который они сами создали в партнерстве с Huawei и который также очень популярен в Китае — в этом случае никто бы и не подумал упрекнуть JAC в плагиате.