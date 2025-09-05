Названы лучшие машины в РФ по цене, качеству и надежности

В августе 2025 года аналитики агентства "Автостат" провели онлайн-исследование чтобы выяснить, какие автомобильные марки россияне оценивают как наиболее выгодные с точки зрения сочетания стоимости, качества и долговечности. В опросе приняли участие свыше 3 тысяч владельцев транспортных средств.

Согласно полученным данным, наиболее предпочтительными в указанном аспекте оказались японские автомобили, получившие 42,5% голосов респондентов. На втором месте расположились машины немецкого производства, на которые указал почти каждый четвертый участник опроса (24,1%). Продукция корейских автопроизводителей заняла третье место с результатом 16%.

Отечественные автомобили оказались на четвертой позиции (7%), а китайские - на пятой (2,8%). Незначительно отстали от них американские модели (2,7%). Остальные марки набрали менее 2% голосов опрошенных.

