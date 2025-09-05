Фотошпионы помогли приоткрыть завесу тайны салона Geely Monjaro 2026

Хотя презентация обновленного Monjaro в Китае уже состоялась, некоторые детали SUV до сих пор не раскрыты. Внутреннее убранство автомобиля пока не показали. Продажи начнутся только в октябре, и до этого момента компания стремится поддерживать интерес покупателей.

Фотошпионы помогли приоткрыть завесу тайны. Опубликованные в китайских соцсетях изображения показали, что центральная консоль будет оснащена блоком из двух больших дисплеев. За работу мультимедийной системы отвечает ОС Flyme Auto, функционирующая на основе процессора Qualcomm 8155. Акустическая система включает 16 динамиков.

После рестайлинга габариты Geely Monjaro увеличились до 4795х1895х1689 мм. Кроссовер получил 272-сильный турбомотор и новую интеллектуальную систему помощи водителю G-Pilot H3.

