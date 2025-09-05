Мошенники стали продавать машины через фальшивые аукционы

Автомобильный эксперт Александр Коротков в беседе с РИАМО рассказал, что в 2025 году схемы мошенников стали еще более опасными для покупателей авто.

По словам собеседника издания, одной из наиболее распространенных схем у злоумышленников стал фальшивый аукцион. Коротков пояснил, что преступники предлагают автомобили по крайне низким ценам, требуя внести предоплату за них через криптовалюту. Эксперт предупредил, что после того, как деньги поступают, мошенники исчезают, а покупатели остаются без автомобиля и без средств.

Кроме того, собеседник издания обратил внимание на то, что злоумышленники также используют персональные данные российских граждан для фиктивного оформления ввоза автомобилей и получения льготного утилизационного сбора, что может стать причиной появления неожиданных задолженностей, даже если человек не совершал каких-либо действий. Коротков указал, что недавний случай в Москве, когда преступная группа обманула 40 человек на сумму свыше 23 миллионов рублей, наглядно показывает серьезность угрозы.

Эксперт предостерег о существовании еще одной опасной схемы, когда мошенники предлагают автомобили, якобы полученные через «банковский конфискат» или «параллельный импорт», а после внесения предоплаты машина исчезает вместе с деньгами.

Как заметил собеседник издания, злоумышленники также используют технологии для изменения показателей пробега автомобилей, создавая ложное впечатление о низком износе машины. Коротков добавил, что использование фальшивых сервисных книжек и историй об «одном владельце» позволяет скрывать реальные проблемы с авто, что представляет опасность для покупателя, который может приобрести машину, не имея представления о ее реальном состоянии.