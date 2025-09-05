Какие машины были в коллекции Джорджо Армани

Все роскошные машины Джорджо Армани
Умер Джорджо Армани — модельер, глава гигантского бизнеса и фанат быстрых машин
4 сентября в возрасте 91 года скончался Джорджо Армани. «За рулем» собрал подборку фотографий автомобилей, которые принадлежали легенде мира моды.
Армани был миллиардером, чей бизнес включал несколько модных направлений, рестораны и отели. Он всегда выбирал высокий стиль, и машины не были исключением. В разные годы его видели за рулем самых роскошных и быстрых автомобилей, многие из которых остались в его коллекции по сей день. Вот лишь некоторые: Ferrari 250 GT, Maserati Merak, Lamborghini Miura SV, Alfa Romeo Giulia, Bentley Turbo R, Jaguar S-Type и Alfa Romeo 166, Alfa Romeo GTV6.
Есть в коллекции кутюрье и представительские Mercedes-Benz 600 Pullman и Audi A8 LWB (оба – 2010 года), а также уже ставший классикой Lexus LS 430.
Но основа гаража – все же реально быстрые машины: из более-менее современной эпохи маэстро владел Maserati Quattroporte и Ferrari 612 Scaglietti. Присутствуют и настоящие жемчужины: очень редкий внедорожник Lamborghini LM002 из 1990-х и новейший гиперкар Jaguar C-X75.
Кроме того, как модельер Армани приложил руку к созданию специальных версий Mercedes-Benz CLK, Fiat 500e и скутера Vespa.