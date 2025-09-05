Тысячный кузов кроссовера Haval M6 прошел по конвейеру завода под Калугой

На заводе "Автомобильные технологии" в Калуге произведен 1000-й кузов кроссовера Haval M6 по технологии полного цикла, включающей сварку и окраску.

Как отмечает пресс-служба российской компании, для открытия сварочного цеха были модернизированы сварочные секции, занимающие около 2800 квадратных метров. Более половины существующего оборудования было модифицировано для проекта М6. Это включило в себя 15 роботизированных установок, свыше 40 сварочных пистолетов для ручной и автоматизированной сварки, порядка 10 аппаратов для дуговой сварки в инертном газе, а также более 20 электрических подъемников.

С целью формирования структуры и сварки кузова М6 было спроектировано и установлено около 30 новых сварочных приспособлений с пневматическим и электрическим управлением. Дополнительно были закуплены два новых робота, отличающихся высокой грузоподъемностью и увеличенной рабочей областью. Эти роботы способны оперировать грузами до 700 кг и будут применяться для монтажа боковых панелей кузова в основной сварочный стенд, а также для выполнения сварочных процессов.

Были оптимизированы параметры сварки, проведена точная настройка сварочных приспособлений, разработаны программные алгоритмы и траектории передвижения роботов. Подготовлены нормативы для сварки и контроля качества. Произведена модернизация стандартов работы операторов и оптимизация их рабочих мест.

