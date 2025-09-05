В России отменят двойное наказание за одно ДТП

Правительство России одобрило поправки в законодательство, исключающие возможность двойного наказания за одно ДТП. Об этом пишет «Коммерсантъ»

«Предложенный правительством механизм сводится к следующему. В случае ДТП с причинением вреда здоровью человека ГИБДД направляет в суд протокол о нарушении по ст. 12.24 КоАП, а вместе с ним (если таковые имеются) — материалы по поводу других нарушений, которые были зафиксированы в связи с аварией», — отмечается в публикации.

Суд вправе истребовать материалы, если ГИБДД их не пришлет. Также суду планируется предоставить право выбора, по какому из административных дел приостановить производство, а по какому продолжить и наказать нарушителя (в связи с причинением вреда здоровью или по другим нарушениям).

Таким образом будет исключена возможность двойного наказания водителя за одно и то же ДТП (двойное наказание запрещено Конституцией РФ).

Ранее в Тульской области водителя лишили прав из-за наезда на кота.