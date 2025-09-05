В России могут ввести плату за интенсивность использования автомобиля

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за отмену транспортного налога в нынешней форме. Он предложил перейти к системе платежей за фактическую интенсивность использования автомобиля.

Сергей Миронов акцентировал, что текущий принцип налогообложения, основанный на мощности двигателя, устарел и не отражает реальной нагрузки на инфраструктуру. Партия считает справедливой модель, при которой плата взимается пропорционально пробегу или времени использования транспортного средства. Это позволит перераспределить финансовую нагрузку с владельцев старых машин, редко выезжающих на дороги, на тех, кто активно эксплуатирует свой автомобиль.

"Гораздо честнее будет перейти к системе, при которой плата взимается не за сам факт наличия автомобиля, который с каждым годом теряет в цене, а за реальную нагрузку на дорожную инфраструктуру. Именно такой подход позволит реализовать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит", — подчеркивает Миронов.

Для замещения упущенного дохода бюджетов на местах фракция предложил пересмотреть систему льгот и увеличить налогообложение нефтегазового сектора.