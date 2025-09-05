Changan изменил цены на большинство своих моделей

Корректировка ценников оказалась массовой, затронув сразу 7 моделей бренда. Не менее важно отметить появление автомобилей 2025 года выпуска: это значит, что запасы машин 2023-2024 годов постепенно иссякают.

Changan Alsvin: - из продажи исчезли автомобили 2023 года, а на машины 2024 года отменены скидки (была 50 000), стоимость базовой версии — 1 850 000.

Changan Eado Plus: - на машины 2023 года отменены скидки (была 100 000), стоимость базовой версии — 2 329 900; - у машин 2024 года появилась комплектация Luxe за 2 459 900, стоимость базовой версии — 2 439 900.

Changan CS35 Plus: - в продаже появились автомобили 2025 года выпуска по цене от 2 659 900, но есть скидка — 200 000.

Changan CS75 Plus: - на машины 2024 года была скидка 450 000, а стала — 300 000, стоимость базовой версии — 3 590 000; - в продаже появились автомобили 2025 года выпуска по цене от 3 670 000, но есть скидка — 300 000.

Changan CS95: - на машины 2024 года была скидка 350 000, а стала — 300 000, стоимость базовой версии — 4 529 900.

Changan CS55 Plus/UNI-S: - была скидка 150 000, а стала — 100 000, стоимость базовой версии — 2 899 900.

Changan Hunter Plus: - в продаже появились автомобили 2025 года выпуска по цене от 3 819 900, но есть скидка — 200 000.