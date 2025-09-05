Автомобили Haval помогли Федору Конюхову установить новый рекорд

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло совершили успешную попытку установки нового российского рекорда высоты полёта на 10 км на тепловом аэростате. Окончательный результат полёта будет определен спортивным комиссаром по итогам анализа данных.

© Quto.ru

Известно, что полёт состоялся ранним утром 29 августа 2025 неподалёку от города Алейск (в 140 км от Барнаула). Во время полёта, продолжительность которого составила 2 часа 36 минут, аэростат достиг высоты 10 678 метров, что стало новым достижением российского воздухоплавания.

Логистическую поддержку экспедиции обеспечили рамные внедорожники Haval H5 и Haval H9, а также пикап GWM Poer. Автомобили помогали экспедиции добраться до нужных точеку по сложно проходимым маршрутам, а также фиксировать корзину аэростата до начала старта.

