УАЗ испытал новый двигатель, из которого не утечет масло

Ульяновский автозавод завершил большую часть испытаний обновленного двигателя ZMZ Pro, предназначенного для установки на автомобили моделей «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

© Газета.Ru

«Тесты проходят в плановом режиме. На сегодняшний день двигатель на стенде отработал 78% от объема запланированных испытаний. Замечаний к герметичности сопряжения крышки клапанов относительно периметра головки блока цилиндров и свечных колодцев не отмечается», — рассказали изданию в пресс-службе УАЗа.

Обновленный двигатель отличается увеличенным числом точек крепления клапанной крышки к головке блока по ее периметру, а также между свечными колодцами. Это позволит улучшить герметичность соединения и избежать течей масла. Рабочий объем модернизированного агрегата — 2,7 л, мощность — 150 л.с.

