В России продают машину из "Операции "Ы"

"Российская газета" продолжает рейды классифайдов и сайтов с объявлениями.

Очередная находка: "капсула времени" ММ CЗА (СМЗ-3А), которая также известна в народе как "инвалидка" или "моргуновка". Последнее прозвище машина получила после съемок в фильме "Операция "Ы", в котором на таком САЗе ездил герой Евгения Моргунова.

Автомобиль 1968 года выпуска прекрасно сохранился благодаря малой и бережной эксплуатации, хранению в теплом гараже. Пробег составляет 12,4 тысячи км.

"Настоящий музейный экспонат. Отличное приобретение в коллекцию", - сообщил владелец, характеризуя состояние "моргуновки" и аутентичность всех деталей.

Кроме оригинального ручного управления (отсюда и прозвище - "инвалидка") у машины есть классический педальный узел.

Цена - 1,4 млн рублей, при этом допускается торг.