Какие иномарки и где угоняли чаще всего в этом году

Несмотря на широкое распространение систем видеонаблюдения и современных охранных технологий, проблема автомобильных краж в России остается актуальной. Autonews.ru обратился к крупнейшим страховым компаниям за информацией о самых угоняемых марках и моделях иностранных автомобилей, а также о регионах, где эти преступления наиболее распространены в 2025 году.

© runews24.ru

Статистика преступлений демонстрирует неоднозначную картину. «АльфаСтрахование» сообщила Autonews.ru о росте числа угонов иномарок на 30% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, эксперты «ВСК» утверждают, что количество угонов автомобилей иностранных марок в первой половине 2025 года осталось на уровне прошлого года. Более того, по их данным, летом 2025 года наблюдалось снижение количества угонов в два раза по сравнению с летом 2024 года.

Представитель «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев, отметил стабильность ситуации с угонами в 2025 году, подчеркнув, что показатели остаются на уровне предыдущего года. Он предположил, что китайские автомобили пока не представляют особого интереса для угонщиков, а также отметил снижение спроса на подержанные запчасти и трудности с перепродажей автомобилей с измененными идентификационными номерами.

Согласно данным «ВСК», наиболее привлекательными для угонщиков в первом полугодии 2025 года были автомобили марок Kia и BMW.

«АльфаСтрахование» включила в антирейтинг угоняемых автомобилей Hyundai, Kia и Renault, объясняя это высоким спросом на запчасти этих марок.

В «РЕСО-Гарантия» лидируют Toyota и Lexus, за которыми следуют Skoda и Hyundai. Среди китайских марок угоняют Geely и Chery, в основном для разбора на запчасти.

«Ренессанс Страхование» представила список конкретных моделей, наиболее часто угоняемых в России за последние 12 месяцев, в который вошли Hyundai Creta, Nissan X-Trail, Haval F7, Renault Duster, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, Kia Sorento, Toyota Camry, Kia K5, Volkswagen Touareg, BMW X1, Hyundai Palisade, Range Rover, BMW 7-series, Genesis GV80, Infiniti QX80, BMW X6 M.

Самыми опасными для автовладельцев регионами, по данным «АльфаСтрахования», остаются Москва и Санкт-Петербург. К ним добавились Курская, Астраханская области и Удмуртская республика.

Аналогичную картину представили в «ВСК», отметив, что большинство угонов происходит в Москве и Санкт-Петербурге, с единичными случаями в Дагестане, Свердловской и Ульяновской областях.

Москва и Санкт-Петербург лидируют и в антирейтинге «РЕСО-Гарантия», где отметили, что чаще всего угоны происходят ночью с придомовых территорий, а днем – с парковок торговых центров.