Германское тюнинг-ателье Manhart Performance представило свой взгляд на BMW M5 последнего поколения: тяжёлый гибридный седан получил заметную прибавку в мощности и довольно элегантный карбоновый обвес, делающий его внешность чуть более удобоваримой.

Гибридный седан BMW M5 поколения G90 дебютировал летом прошлого года и был с большим скепсисом встречен ортодоксальными поклонниками баварской марки — страшный, тяжёлый (снаряженная масса — 2435 кг), дорогой (в Германии — от 144 400 евро), медленнее предшественника (было 3,3 с до «сотни», стало 3,5 с). Тюнеры, как водится, могут исправить некоторые врождённые недостатки любой модели: три месяца назад свой вариант апгрейда для нового BMW M5 представило тюнинг-ателье Mansory, а на этой неделе подоспел альтернативный проект от Manhart, получивший имя MH5 900E.

Если Mansory сделала новый BMW M5 ещё уродливее, то обвес от Manhart слегка скрашивает визуальную тяжеловесность стокового седана. В комплект входят новый передний спойлер, боковые канарды, накладки на пороги, «шапочки» для зеркал, спойлер над задним стеклом, более развитый спойлер на крышке багажника и более развитый диффузор в заднем бампере. Светлые декоративные полоски на чёрном кузове визуально задают новую геометрию поверхностей и делают бамперы как бы более воздушными.

Ажурные кованые колёса Manhart Concave One больше стоковых на дюйм и тоже визуально облегчают образ баварского седана. Manhart вдобавок предлагает на выбор два варианта занижения подвески — с компонентами H&R либо KW Suspensions. Стоковые карбон-керамические тормоза у BMW M5 и так достаточно мощные, но по желанию заказчика Manhart может установить ещё более крупные диски с многопоршневыми суппортами.

Plug-in гибридная силовая установка BMW M5 в стоке выдаёт 727 л.с. и 1000 Нм, а после прокачки в Manhart — 910 л.с. и 1200 Нм. Прирост производительности обеспечили исключительно упражнения с 4,4-литровым мотором V8 (повышение давление наддува, новая программа управления), электрическую часть силовой установки специалисты Manhart не трогали. Новая выхлопная система из нержавеющей стали звучит ярче стоковой.

Салон остался, по сути, стандартным, от Manhart ему достались только новые коврики и новая обивка потолка чёрной алькантарой. Если стоковая отделка других деталей не устраивает, Manhart может предложить полный перешив салона. Стоимость Manhart MH5 900E на сайте тюнера не указана.