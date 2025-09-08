Марка Jetour уменьшила размеры скидок на несколько моделей

Первая неделя сентября принесла массовую смену ценников. В числе компаний, переписавших прайс-листы, также оказалась марка Jetour, которая частично принадлежит компании Chery. Правда, сентябрьские измнения не затронули «приключенческую» модель T2.

Новые цены таковы:

Jetour X50: стартовая цена — от 1 990 000 рублей, скидок нет;

Jetour Dashing: стартовая цена — от 2 389 900 рублей, скидка — от 100 до 330 тысяч;

Jetour X70: стартовая цена — от 2 649 000 рублей, скидок нет;

Jetour X70 Plus: стартовая цена — от 2 799 900 рублей, скидка — от 100 до 200 тысяч;

Между тем, названа дата российской премьеры кроссовера Jetour T1. Об этом редакции Quto сообщили представители российского офиса марки.