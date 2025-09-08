Как будет выглядеть Kia Telluride следующего поколения

На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового кроссовера Telluride, на которых можно увидеть новые детали его внешности.

Флагманский кроссовер Kia первого и единственного пока поколения дебютировал в начале 2019 года, став серийной версией одноимённого концепта 2016 года. Весной 2022 года паркетник пережил рестайлинг, а теперь к премьере готовят вторую генерацию модели, и последние шпионские фотографии позволяют рассмотреть основные черты его внешнего вида.

Дизайн кроссовера станет значительно более угловатым и во многом пересекается с Hyundai Palisade второго поколения. Здесь аналогичное остекление со скрытыми передними стойками, а отличаться будет только оформление задних стоек, которые у Telluride выполнены в цвет кузова. Спереди проглядываются очертания вертикальных блоков фар, а также рисунка светодиодных ходовых огней в виде пары вертикальных полосок в каждой фаре. Решётка радиатора получит различный дизайн в зависимости от исполнения модели, и на нашем рендере изображён вариант внедорожной модификации (скорее всего, она получит приставку X-Pro по аналогии с Telluride первого поколения), для которой также характерны буксировочные проушины в переднем бампере. Сбоку можно отметить характерные выступы над передними и задними колёсными арками, в остальном же боковины получат относительно простую форму. Свежие шпионские фотографии демонстрируют дизайн вертикальных фонарей, форма которых вызывает ассоциации с новым Range Rover (при этом корма родственного Hyundai Palisade больше похожа на Range Rover предыдущего поколения). Также хорошо видна графика задней оптики в виде двух вертикальных полосок с каждой стороны.

Новый Kia Telluride делит платформу с Palisade второго поколения. Ожидается, что кроссовер получит такую же гибридную силовую установку, состоящую из 262-сильного турбодвигателя 2.5 и 73-сильного электромотора, совокупная отдача системы – 334 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Нынешний же Telluride оснащается безальтернативным бензиновым 3,8-литровым атмосферным V6 мощностью 295 л.с. (355 Нм).

Премьера новинки может состояться в ближайшие месяцы. Между тем, в начале этой недели существенный рестайлинг получил компактный кроссовер Kia Stonic.