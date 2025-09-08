В Новосибирске продают Nissan Fairlady Z 1991 года выпуска

Автомобиль оборудован трёхлитровым бензиновым двигателем мощностью 280 л. с. и механической коробкой передач. В ПТС записаны два владельца.

Владелец рассказал, что цена снижена из-за срочности продажи. Он уверяет, что машина не ремонтировалась и не участвовала в ДТП. Все детали оригинальные.

- "Цена за срочность, смотрите рынок. В отличном состоянии. В собственности. Кто хочет обмен, цена 2 млн минимум. Никакого колхоза нет, комплектация с завода." - заверил продавец в объявлении.

Двигатель в идеальном состоянии: не потребляет масло, турбины работают безупречно.

