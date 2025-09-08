В Новосибирске продают раритетный Ford Thunderbird за миллион рублей

Редкий автомобиль из ограниченной серии Diamond Jubilee Edition (Бриллиантовой Юбилейной версии), выпущенной к 75-летию компании Ford, появился на рынке коллекционных автомобилей Новосибирска. Раритетный экземпляр с подтвержденным пробегом всего 8 тысяч километров оценивается в 1,1 миллиона рублей. Автомобиль 1978 года выпуска обладает полной комплектацией: бензиновый двигатель объемом 5,8 литра мощностью 151 л.с., автоматическая коробка передач и задний привод.

© Bfm.ru Новосибирск

Фиолетовый купе сохранил идеальное состояние — салон практически новый. Особую ценность экземпляру придает его история нахождения в частной коллекции и полный комплект сопроводительных документов, включая аукционный лист, подтверждающий оригинальный пробег.

Продавец отмечает, что после длительного простоя автомобилю потребуется техническое обслуживание. В настоящее время автомобиль не имеет ПТС, однако продавец предлагает вариант решения этого вопроса через автомобиль-донор. Организуется доставка автовозом по всей России, также рассматриваются варианты обмена.

