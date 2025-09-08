Volkswagen показал предсерийную версию нового электромобиля ID

На автосалоне в Мюнхене компания Volkswagen показала предсерийную версию нового электромобиля ID. Cross.

Модель построена на платформе MEB, которая в 2026 году получит обновление через программное обеспечение с рядом функций, позаимствованных у более современной архитектуры MEB+.

По размерам ID. Cross сопоставим с Volkswagen T-Cross: длина - 4161 мм, ширина - 1839 мм, колесная база - 2601 мм.

Для модели заявлена одна версия с электродвигателем мощностью 211 лошадиных сил и передним приводом. Запас хода составляет 420 км. Электрокроссовер способен буксировать прицеп массой до 1,2 тонны при наличии у него тормозной системы.

Серийный выпуск Volkswagen ID. Cross намечен на лето 2026 года. Ожидается, что новая модель станет самой массовой в силу своей доступности "электричкой" немецкого бренда.

В будущем аналоги появятся под брендом Skoda и Seat.