Какие знаковые модели Lada можно приобрести в РФ

С момента запуска первого конвейера на Волжском автомобильном заводе прошло уже более полувека, при этом бренд LADA продолжает удерживать лидирующие позиции на российском рынке, оставаясь флагманом российского автомобилестроения. Машины под маркой «Жигули» открыли для миллионов советских людей двери в мир личной мобильности. Все они — от классических «копеек» до современных моделей — хранят частичку нашей истории. К 55-й годовщине «Жигулей» эксперты Авито Авто подготовили для читателей Quto подборку знаковых моделей LADA, демонстрирующих эволюцию самого популярного российского автопроизводителя.

ВАЗ-2101 1978 года выпуска, 31 500 км, 1,2 млн рублей

Зелёная «копейка» ВАЗ-2101 с пробегом всего 31 500 км, выставленная на продажу в Санкт-Петербурге за 1,2 млн рублей, оснащена двигателем 1,2 л мощностью 59 л.с. Автомобиль похож на музейный экспонат, и это объяснимо: машина хранилась в гараже и находится в отличном состоянии. Салон также бережно сохранен: например, на руле присутствует традиционное хромированное кольцо, свойственное машинам ранних выпусков.

Именно ВАЗ-2101, известный в народе как «копейка», стал первой моделью Волжского автомобильного завода, положив начало легенде отечественного автопрома. Основой для этой машины послужил FIAT 124, но инженеры внесли в конструкцию более 800 изменений, адаптируя исходник к советским условиям использования.

Модель в то время казалась весьма продвинутой, поэтому даже ходили разговоры о том, что первые экземпляры оснащались двигателями от итальянского автомобиля — это, конечно, было лишь мифом. Однако машина для того времени была очень резвой: максимальная скорость могла достигать 145 км/ч.

За границей же модель любили не за быстроту, а за дешевизну и надежность. Продавали «копейку» в том числе в Западную Европу — для Британии, например, пришлось выпустить праворульную версию.

ВАЗ-2101 нашёл достойное место и в культуре страны. В знаменитом фильме «Джентльмены удачи» именно на такой машине ездил главный герой, роль которого исполнил Евгений Леонов. А в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» снималась экспортная люксовая версия 2101 в цвете «коррида». Примечательно, что в фильме «Особо опасен» на такой модели ездила Анджелина Джоли.

ВАЗ-2106 2000 года выпуска, 60 000 км, 315 тыс. рублей

Ещё один герой нашей подборки — ВАЗ-2106 2000 года выпуска с пробегом 60 000 км, который предлагается в Московской области за 315 тыс. рублей. Особый интерес представляет редкий цвет кузова «Нептун» — тёмно-серо-синий металлик, выпускавшийся ограниченным тиражом.

«Шестёрка», дебютировавшая в конце 1975 года, стала одной из самых популярных моделей советского автопрома с общим тиражом более 4 миллионов экземпляров. Интересно, что автомобиль успешно экспортировался даже в Канаду, где получил дополнительное оборудование: литые диски, противотуманные фары и магнитолу.

За пять лет там было продано почти 13 тысяч машин, так что за этим вариантом модели даже закрепилось отдельное название — «канадка».

Производитель тем временем планировал даже выходить на американский рынок — для этого испытывали автоматические коробки передач. Производство модели продолжалось свыше 30 лет, завершившись в 2006 году на Ижевском автозаводе, хотя в Тольятти конвейер остановили еще в 2001 году.

Модель неоднократно была замечена в мировом кинематографе, появившись более чем в 400 фильмах, включая голливудские блокбастеры серии о Джеймсе Бонде («Золотой глаз») и «Превосходство Борна». В последнем на таком седане за главным героем гналась милиция — увы, безуспешно.

ВАЗ-2107 2005 года выпуска, 28 508 км, 329 тыс. рублей

Завершает подборку синий ВАЗ-2107 2005 года выпуска с пробегом всего 28 508 км, который продаётся в Великом Новгороде за 329 тыс. рублей. Под капотом авто — классический карбюраторный двигатель объемом 1,6 л мощностью 74 л.с., который находится в хорошем состоянии, равно как и кузов машины: эта «семерка» хранилась в гараже и не ездила по зимним дорогам. Из дополнительных опций на автомобиль установлена сигнализация.

На самом деле ВАЗ-2107, несмотря на индекс, стал восьмой моделью в истории завода. Его внешность с характерной решёткой радиатора «под мерседес» принесла ей шутливое прозвище ХБМ — «хочу быть мерседесом». Многие считали, что эта решётка вместе с «горбиком» на капоте несколько ухудшила аэродинамику автомобиля, хотя никаких официальных исследований по расходу топлива не проводилось.

Внутри «семёрки» по тем временам было много интересного и крутого: например, возможность регулировать угол наклона пучка фар гидрокорректором, что считалось серьёзным технологическим шагом вперед. Интересно, что изначально для модели планировали встроенный в задний подлокотник холодильник — от этой идеи отказались, но разъём для подключения остался в серийных машинах.

«Семёрка» по праву считается одной из самых широко производимых: за 30 лет ее собирали на десяти заводах, включая предприятие в Каире.

А своё место в популярной культуре она заняла благодаря нескольким заметным ролям в мировом кинематографе: от «Доспехов бога» с Джеки Чаном до последней части фильма «Миссия невыполнима» и даже «Человека-паука. Вдали от дома», где экспортный красный ВАЗ-2107 героически пожертвовал собой во время падения на него Питера Паркера. Производство модели завершилось в 2014 году, положив конец эпохе «классики» ВАЗа.

Эти три модели — от легендарной «копейки» до роскошной «семерки» — демонстрируют интересную траекторию развития бренда: от первых шагов с копированием уже известных на мировом авторынке моделей до создания машин с характером и собственным почерком. «Жигули» пережили десятилетия, завоевали сердца миллионов и остались неотъемлемой частью истории страны и жизни автолюбителей.