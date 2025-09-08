Tesla отказалась от обещаний полной автономности в автопилоте

Tesla изменила значение термина Full Self-Driving (FSD) и больше не обещает своим клиентам полностью автономное вождение. С 2016 года Tesla утверждала, что все её автомобили смогут ездить без участия водителя. Илон Маск регулярно обещал, что это станет возможным к концу каждого года. Автомобили продавались с пакетом FSD стоимостью до $ 15 000, с обещанием, что через обновления ПО машины станут полностью автономными. Теперь почти десять лет спустя выяснилось, что автомобили, выпущенные между 2016 и 2023 годами, не имеют нужного оборудования для автономного вождения.

Маск обсуждал возможность апгрейда компьютеров, но конкретного плана пока нет. Сегодня Tesla продаёт FSD в версии, где водитель всё ещё должен контролировать автомобиль. В договоре прямо указано, что пакет не делает машину автономной и не обещает этой функции.

Компания в своих документах изменила определение FSD на крайне расплывчатое: теперь это просто «продвинутая система вождения», способная выполнять транспортные задачи с автономной или похожей функциональностью.

Новая трактовка пакета делает его лишь вспомогательной системой, а не полноценной автономной технологией.