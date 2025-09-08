Mercedes-Benz представил новый кроссовер GLC EQ

На автосалоне в Мюнхене состоялась премьера нового Mercedes-Benz GLC EQ - электрической версии популярного кроссовера.

Главным визуальным акцентом модели стала декоративная решетка радиатора с 942 светодиодами и крупным подсвечиваемым логотипом.

Колесная база электромобиля увеличена на 84 мм по сравнению с бензиновой версией и составляет 2972 мм. Это обеспечило дополнительное пространство для пассажиров: спереди прибавка составила 13 мм, сзади - 47 мм.

В салоне установлен Hyperscreen диагональю 39,1 дюйма - экран практически во всю ширину передней панели. Информационно-развлекательный комплекс работает на последней версии операционной системой MB.OS с интегрированным ИИ от Google и Microsoft.

Среди опций предлагаются отделка интерьера из сертифицированных экологичных материалов и панорамная крыша с подсветкой из 162 "звездочек" декоративными световыми элементами.

Максимальная мощность силовой установки GLC EQ составляет 483 лошадиные силы, запас хода - до 718 км по циклу WLTP. На станции типа "Fast Charge" за 10 минут можно восполнить энергию для 303 км пробега.

Дополнительно доступны пневматическая подвеска Airmatic и полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами.

Продажи Mercedes-Benz GLC EQ начнутся в первой половине 2026 года. Стоимость автомобиля пока не объявлена. Цена бензиновой версии GLC в Германии стартует от 54 тысяч евро (примерно 5,2 млн рублей).

Ранее был представлен конкурент нового GLC EQ - BMW iX3.