В России продано почти 500 тысяч новых авто прошлых лет выпуска

В России с начала 2025 года было продано почти 500 тысяч новых прошлогодних автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

© РИА Новости

«С января по август 2025 года на российском рынке реализовано 773 тысячи новых легковых автомобилей. 63% из них (487 тысяч) пришлось на автомобили 2023 и 2024 годов выпуска», — сообщил Целиков.

По словам эксперта, на сегодняшний день в дистрибьюторских и дилерских стоках сейчас насчитывается чуть более 100 тыс. новых автомобилей прошлых годов выпуска.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.