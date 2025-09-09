Дилеры рассказали, что будет с российским авторынком в сентябре

Продажи в первый осенний месяц составят около 120-125 тысяч автомобилей. Об этом сообщил генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич в беседе с "Автостатом". Он отметил, что на спрос влияют не только традиционные факторы, такие как ключевая ставка, курс рубля и процентные ставки по депозитам, но и доступность автомобилей.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в свою очередь полагает, что в сентябре отечественный авторынок продолжит стабилизироваться, однако значительного роста пока ожидать не стоит. Основными факторами, влияющими на этот показатель, остаются экономическая неопределенность, снижение покупательской способности и повышение стоимости автомобилей, комплектующих и услуг.

Тем не менее до конца 2025 года российский авторынок будет демонстрировать умеренное восстановление после спада. По мнению генерального директора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, диапазон продаж составит около 120 тысяч автомобилей в месяц до конца года. В случае снижения ключевой ставки в сентябре можно ожидать увеличения продаж выше уровня августа.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев заявил, что среднемесячные продажи осенью будут варьировать от 115 до 130 тысяч автомобилей, а в сентябре ожидается реализация около 120 тысяч новых машин. Он также отметил, что цены на новые модели продолжают расти, а скидки сокращаются из-за уменьшения количества прошлогодних авто.

