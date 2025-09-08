В России начались продажи доступного кроссовера Chevrolet: от 2,25 млн рублей

В России начались продажи Chevrolet Equinox Activ. От стандартной версии кроссовера данное исполнение отличается агрессивным дизайном, внедорожными шинами и улучшенными амортизаторами, что делает его более приспособленным для езды по загородным дорогам.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 170 лошадиных сил, работающий в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль может быть оснащен передним или полным приводом, в зависимости от комплектации.

В базовую версию входят светодиодная оптика, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, климат-контроль и другие современные функции. В более дорогих исполнениях доступны кожаная обивка салона, панорамная крыша, ассистенты помощи водителю и другие премиальные опции.

Стоимость автомобиля начинается с отметки в 2 250 000 рублей. Ровно за столько компания из Симферополя готова привезти машину под заказ. За эту цену покупатель получит кроссовер с салоном из черной кожи, 11-дюймовой цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 11,3-дюймовым сенсорным экраном, электрорегулировками передних сидений, беспроводной зарядкой для смартфонов, двухзонным климат-контролем, кожаным рулем с мультифункциями и другими опциями.

