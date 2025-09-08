В РФ продают редкую "Волгу" ГАЗ-21 с заводской АКП

"Российская газета" обнаружила в Москве в продаже "капсулу времени" - законсервированную "Волгу" ГАЗ-21 1961 года выпуска в очень редком исполнении. Владелец уверяет, что до наших дней дожило буквально только пять таких машин, и одна из них - в идеальном состоянии.

Двадцать первая "Волга", которая выставлена на продажу, относится к последнему году выпуска, сообщил владелец. Речь идет, конечно, не о самой модели, а именно о редкой конфигурации - с автоматической коробкой передач.

Данный ГАЗ-21 оборудован заводской автоматической трансмиссией, которая была копией Ford-O-Matic, которая в свою очередь базировалась на агрегате Borg-Warner. Установка АКП велась на ограниченное количество "Волг" - они распределялись либо между Героями труда, либо между партийной элитой.

Автомобиль находится в законсервированном состоянии, практически не эксплуатируется и хранится в "идеальных условиях".

Цена раритета - 5 500 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о другой "капсуле времени" - ГАЗ-21 1959 года выпуска в музейном состоянии, за которую владелец просил почти в четыре раза меньше.