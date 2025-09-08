Chery скорректировала цены на кроссоверы Soueast

Бренд, который входит в состав китайского концерна Chery, объявил в России об обновлении специальных цен на свои кроссоверы.

Меньший по размеру Soueast S07 стал дороже. Базовая комплектация Comfort прошлого года теперь предлагается по специальной цене в 3 049 000 рублей, что на 100 тысяч рублей больше августовской стоимости. Кроме того, не стало специального предложения на топовую версию Premium. Ранее на неё тоже действовала скидка в 100 тысяч, но теперь эта модификация продаётся только по стандартной цене в 3 449 000 рублей.

Таким образом, сейчас Soueast S07 Comfort с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом 2024 года стоит 3 049 000 рублей. Та же комплектация, но 2025 года — 3 099 000. Модификация с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом оценивается в 3 299 000 рублей вне зависимости от года выпуска. Топовая Premium с «автоматом» и полным приводом доступна за 3 449 000 рублей.

Зато флагманская семиместная модель Soueast S09 стала доступнее. Её начальная комплектация Comfort Plus 2024 года в сентябре предлагается за 3 359 000 рублей, что на 200 тысяч рублей меньше, чем по специальной цене месяцем ранее. Стоимость других комплектаций кроссовера осталась без изменений, сообщают «Автоновости дня».

Так, версию Comfort Plus с передним приводом и роботизированной трансмиссией 2024 года сейчас можно приобрести за 3 359 000 рублей, Premium с полным приводом и автоматической трансмиссией 2024 года — за 3 849 000. Обе комплектации предлагаются по специальной сентябрьской цене. Модификация Comfort Plus 2025 года предлагается за 3 899 000 рублей, а топовая Premium 2025 года — за 4 099 000.