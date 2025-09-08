В Германии прошел дебют "китайского УАЗа" 212 T01 от BAW

На автосалоне в Мюнхене состоялась премьера внедорожника 212 T01 от BAW. Это тот же "китайский УАЗ", который продается в России.

Модель 212 Т01 планируют не просто ввозить - внедорожник хотят собирать крупноузловым методом в ЕС.

Также компания BAW намерена открыть в Европе собственный центр исследований и разработок.

Что касается модели 212 Т01, то это классический среднеразмерный рамный внедорожник. Габариты кузова: 4705 х 1895 х 1936 мм, размер колесной базы - 2860 мм. Клиренс - 235 мм.

Автомобиль оснащен турбомоторами 2,0 литра: бензиновым агрегатом на 252 л.с. и дизелем мощностью 170 л.с. мощностью 252 л.с., 8-ступенчатой АКП и системой полного привода с блокировкой межколёсного дифференциала.

Купить BAW 212 в России можно начиная с июля этого года. Цены на внедорожник - от 2 945 000 до 3 649 000 рублей. Вместе с внедорожником на отечественный рынок вышел минивэн BAW M7 MPV.