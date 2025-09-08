На трассе Судзука в Японии открылись американские горки с дрифтом

Судзука в Японии — легендарная трасса, известная по «Формуле-1» и гонкам GT, а также как домашний автодром Honda. Обычно её не связывают с дрифтом — для этого рядом есть меньший Suzuka Twin Circuit.

Но в парке аттракционов при трассе появился необычный «дрифт-аттракцион», который совмещает азарт гонки, механику дрифта и захватывающее развлечение.

Аттракцион рассчитан на двух участников: они едут по трассе, выполненной в виде уменьшенной копии реальной Судзуки, и реально соревнуются. Чтобы машина ускорялась, нужно правильно заходить в поворот в дрифте.

Удался манёвр — получаешь «форсаж». Ошибся с контррулением — машина уходит в разворот и замедляется. По словам блогеров, управление ощущается удивительно точным, а длинные связки поворотов требуют настоящего мастерства.

В отличие от «Марио Карт» в парке Universal, где упор сделан на 3D-эффекты, здесь ощущение скорости абсолютно реальное. По сути, это не пассивные американские горки, а смесь гоночного симулятора и аркады в живую.

Массовым паркам подобные аттракционы вряд ли подойдут — им нужны «поточные» решения. Но на гоночных трассах мира, где развлечения идут в дополнение к мероприятиям, такие проекты вполне могут прижиться.

И хотя скорость у Suzuka Drift Coaster умеренная, технически рельсовая система позволяет разгоняться куда быстрее и безопаснее — примеры вроде Ferrari Formula Rossa это подтверждают.