Китайские автобренды занимают менее 10% российского автопарка

К середине 2025 года в России зарегистрировано 2,65 миллиона легковых автомобилей китайского производства. Такие данные предоставило аналитическое агентство "Автостат".

© РИА Новости

Эксперты отмечают, что бренды из КНР занимают около 6% от общего числа автопарка страны. Это означает, что каждый семнадцатый автомобиль на российских дорогах - китайский. К началу следующего года "китайцы" могут обойти по численности "французов", которых насчитывается 2,7 миллиона штук, и вплотную приблизиться к американским брендам (3,18 млн штук).

Лидером марочного рейтинга является Chery, на долю которой приходится 22% всего китайского автопарка, что в количественном выражении составляет 582,2 тысячи единиц. Второе место по популярности занимает Haval с 468,6 тысячи машин. Geely находится на третьем месте с 457,9 тысячи автомобилей. В топ-5 также входят Changan (202,5 тысячи единиц) и Lifan (151 тысяча единиц).

Наиболее востребованным китайским кроссовером в России стал Haval Jolion, который имеет парк в 189,4 тысячи машин. Chery Tiggo 7 Pro Max также преодолел отметку в 100 тысяч автомобилей, насчитывая 123,4 тысячи экземпляров. В пятерку вошли Geely Coolray (99,1 тысячи штук), Chery Tiggo 4 Pro (95,5 тысячи штук) и Omoda C5 (84,4 тысячи штук).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что за год количество китайских авто на вторичном рынке РФ увеличилось в два раза.