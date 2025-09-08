Назван регион с наибольшим числом ДТП с мотоциклами

По данным на 2025 год, 21% всех аварий с участием мотоциклов приходится на Кубань. Сомнительную пальму первенства регион делит вместе с Москвой, на долю которой приходится все тот же 21% подобных ДТП, сообщает РИА Новости, со ссылкой на экспертов страхового дома ВСК.

© Кубань-Информ

Всравнении с 2024 годом рост относительно невелик — опять же если сравнивать с Москвой, которая в 2024 году имела лишь 5,6% в общем количестве аварий на мотоциклах, тогда как Краснодарский край — 19%. В 2025 году в антирейтинг также вошли Новосибирская (11%) и Ростовская (7%) области.

При этом эксперты отмечают, что общее число ДТП с мотоциклами в 2025 году относительно невелико — они составляют не более 0,04% от всех страховых случаев по КАСКО в России. Большинство аварий происходят в начале сезона, в апреле и мае, на которые приходится по 31% всех таких происшествий.

Наиболее часто вовлеченной в такие ДТП эксперты называют марку Yamaha — на нее приходится 28% всех аварий с мотоциклами.

Напомним, что байкер без прав погиб в лобовом ДТП на Кубани.