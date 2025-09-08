На каких мотоциклах ездят самые неосторожные водители

Эксперты страхового дома ВСК представили предварительные данные о самых аварийных марках мотоциклов в России по итогам сезона 2025 года. Из этой информации следует, что виновниками дорожных происшествий чаще всего становились владельцы техники брендов Yamaha, CFMoto, Honda и Kawasaki.

© Quto.ru

С большим отрывом лидером этого антирейтинга стала Yamaha, на долю мотоциклов которой пришлось 28% всех ДТП. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 22%.

Второе место по количеству аварий заняла китайская марка CFMoto с результатом в 17%. Третью позицию с одинаковым результатом разделили японские Honda и Kawasaki — на каждого из них приходится по 11% происшествий. Далее в списке следуют BMW, Motoland и Triumph, которые также показали одинаковые цифры — по 7% ДТП.

Страховщики подчёркивают, что, несмотря на рост показателей, в абсолютных числах доля ДТП с участием мотоциклов остается довольно низкой. На них приходится не более 0,04% от общего количества страховых случаев по полисам каско.

Отмечается, что изменения коснулись и географии аварийности. Наибольшее число ДТП произошло в Москве и Краснодарском крае — по 21% случаев на каждый регион. Годом ранее показатели составляли 5,6% и 19% соответственно. В список регионов с повышенной аварийностью также вошли Новосибирская область (11% против 7% в 2024 году) и Ростовская область (7% против менее чем 3% в прошлом году).