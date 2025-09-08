Гибридные автомобили набирают популярность в России

По состоянию на 1 июля 2025 года в России зарегистрировано 138,5 тысячи единиц электромобилей и подключаемых гибридных машин, об этом сообщает агентство "Автостат".

Анализ данных демонстрирует, что более половины (52,9%) от указанного количества составляют подключаемые гибриды, а также плагин-гибриды. Эти автомобили обладают уникальной возможностью использования не только систем рекуперации энергии, генерируемой в процессе движения, и установленного двигателя внутреннего сгорания (ДВС), но и внешних источников питания. Это позволяет владельцам пополнять заряд аккумуляторных батарей посредством подключения к уличным зарядным станциям или бытовым розеткам. К ним относятся модели Lixiang L7, Aito M5, Toyota Prius, Chevrolet Volt и другие.

Оставшаяся часть (47,1%) приходится на электромобили. Эти транспортные средства используют исключительно аккумуляторные батареи в качестве источника питания для электродвигателей, что делает их экологически чистыми и энергоэффективными. Среди представителей данного сегмента можно выделить такие модели, как Nissan Leaf, Volkswagen ID.4, Audi e-tron, Porsche Taycan, "Москвич 3е", Tesla и Zeekr.

Стоит отметить, что год назад электромобили занимали доминирующую позицию в парке электрокаров и подключаемых гибридов, составляя 56,2% от общего объема на 1 июля 2024 года. В то же время доля гибридных автомобилей составляла 43,8%.

На сегодняшний день лидером среди марок является премиум-бренд Lixiang, который занимает 23,7% рынка. Следом идет японский Nissan с долей 12,6%, а также китайские премиальные марки Voyah (11,5%) и Zeekr (9,1%). Замыкает пятерку лидеров американская Tesla с долей 5,1%.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что рынок подержанных электромобилей в РФ вырос на четверть.