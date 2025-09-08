В России раскрыли схему незаконной растаможки лизинговых Zeekr и Lixiang

Несколько тысяч автомобилей китайских марок Zeekr и Lixiang были ввезены в Россию по мошеннической схеме с многочисленными нарушениями, выяснила «Газета.Ru». Сейчас эти машины активно реализуют через лизинг, но позднее их могут конфисковать у клиентов. В деталях многоуровневой схемы для лизингового бизнеса разобралась «Газета.Ru».

© Газета.Ru

Как это работает

О том, что автомобили марок Zeekr и Lixiang, сдаваемые российскими компаниями в лизинг, растаможены преимущественно с нарушениями, «Газете.Ru» рассказали в Национальном автомобильном союзе (НАС). Так, по словам вице-президента НАС Антона Шапарина, юридические лица в России не могут официально приобретать автомобили китайских брендов Zeekr и Lixiang, поскольку этих марок нет в списке товаров Минпромторга, которые разрешено ввозить в рамках постановления правительства о параллельном импорте товаров.

Это означает, что компании не могут оформить на себя таможенные документы на такие машины, в том числе получать ПТС. Тем не менее автомобили премиальных китайских марок все равно оказываются в собственности российских юрлиц. Шапарин напомнил, что оформление импортного автомобиля состоит из двух этапов: уплаты таможенных платежей (пошлин, утильсбора и НДС в размере 20%) и ввода в эксплуатацию.

«На таможне закрывают глаза на то, что машин Zeekr и Lixiang нет в списке Минпромторга.

Причина — сотрудникам нужно выполнять план по сбору платежей, который всегда горит.

Могут иметь место и другие мотивы, почему таможенник закрывает глаза на явное нарушение, поэтому делается выбор — растаможить автомобиль и списать утильсбор», — рассказал Шапарин.

По закону, если юрлицо импортирует автомобиль, оно должно обратиться в сертификационный институт ФГУП НАМИ для оформления заключения об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Однако фирмы-импортеры используют схему, при которой автомобили оформляются на физических лиц через получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). В последнем случае платежи по утилизационному сбору на порядок ниже.

«Юрлицо может только купить такую машину. Растаможить и выпустить ее на дороги общего пользования не получится.

Поэтому машину фиктивно перекидывают на физлица, подделываются документы о покупке автомобиля в Китае.

Затем человек идет в испытательную лабораторию с поддельным пакетом документов и получает нужное свидетельство», — обрисовал схему Шапарин.

Далее при наличии СБКТС уже без проблем на автомобиль оформляется электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) и производится его постановка на учет в ГИБДД. В Национальном автосоюзе заявили, что располагают доказательствами применения такой схемы — она могла затронуть несколько тысяч автомобилей. Сегодня эти машины юрлица реализуют по лизинговым договорам ничего не подозревающим клиентам, уверяет правозащитник. При этом лизингодатели пытаются списывать НДС с машин, которые были растаможены с нарушениями.

«Если прийти в дилерский центр и сказать, что вы юрлицо и хотите машину с НДС, то вам предложат ее приобрести дороже, чтобы вы могли получить больше входящего НДС.

Это выгодно и покупателю, и продавцу.

А списание НДС с такой машины — это более, чем весомый повод для налоговой службы провести проверку», — сказал Шапарин.

Кто будет виноват

В Федеральной таможенной службе (ФТС) России не прокомментировали, возможно, имевшие место инциденты с нарушениями правил растаможки премиальных иномарок из КНР. В тоже время в ведомстве подчеркнули, что отслеживают факты продажи машин физлицами, которые были декларированы на таможне, как «для личного пользования». При выявлении подобных нарушений правонарушителей ждет доначисление платежей с одновременным аннулированием учета иномарок в ГИБДД,

«Таможенные органы проводят проверочные мероприятия в отношении физических лиц, которые ввозят транспортные средства для продажи, при этом при подаче расчета утилизационного сбора заявляют цель ввоза «для личного пользования» (к таким авто применяются пониженные коэффициенты расчета размера утилизационного сбора). В случае выявления нарушений в адрес физических лиц таможенным органом

направляется уведомление о необходимости доплаты утилизационного сбора

в соответствии с коэффициентами расчета размера данного сбора, предусмотренного для ввоза транспортных средств не для личного пользования», — рассказали «Газете.Ru» в ФТС.

Компании-лизингодатели избегут ответственности за автомобили, которые были растаможены с нарушениями, заявил «Газете.Ru» директор некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» Евгений Царев.

По его словам, их участие в данной схеме опосредованное, а разбираться со всеми проблемами придется физлицам, которые были указаны при растаможке автомобиля.

«Лизинг покупает автомобиль, если он растаможен (и это подтверждается документально) и имеет ПТС.

Этого достаточно для компании, чтобы приобрести машину и передать его клиенту по договору.

Если где-то в начале или середине оформления автомобиля выявят нарушения, то отбиваться придется (первому — «Газета.Ru») собственнику», — заявил он.

По словам Царева, с учетом различных схем для лизинговых компаний сделки по автомобилям Lixiang и Zeekr могут нести риски, но незначительные. Организации не нарушают закон, приобретая машину по договору купли-продажи, подчеркнул эксперт.

«По закону лизинговая компания имеет право по заявке лизингополучателя приобрести любое оборудование. Чтобы себя ограничить от рисков, ему важно, чтобы предмет лизинга был растаможен и чтобы у него был ПТС. При выявлении нарушений конечный собственник столкнется с издержками, чтобы размотать этот клубок», — резюмировал собеседник.

Придется отдать миллионы

При ввозе дорогих китайских машин в Россию реализуются самые разные схемы, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев.

«Если россиянин хочет пользоваться такими автомобилями, то он должен осознавать риски приобретения этих транспортных средств», — подчеркнул он.

Воропаев подчеркнул, что при установке нарушений таможенного законодательства виновников ждут существенные штрафы, сопоставимые со стоимостью самого автомобиля. Также собственник может столкнуться с конфискацией транспортного средства.

«Кроме того, действующее законодательство РФ позволяет взыскивать с конечного покупателя и владельца повышенный утилизационный сбор, если выявят незаконные схемы и посчитают, что он не был оплачен. Размер платежа порой доходит до нескольких миллионов рублей», — предупредил юрист.

«Газета.Ru» направила запросы в лизинговые компании «Европлан», «Альфа-лизинг», Carcade, «Инсайт Лизинг», «Балтийский Лизинг», на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. Не поступил также в газету ответ от Минпромторга с разъяснением нюансов правоприменения постановления правительства (№506 от 29 марта 2022 года) о параллельном импорте товаров в части ввоза автомобилей юрлицами.