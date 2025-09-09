Belgee впервые стал лидером российского рынка среди иномарок

На неделе с 1 по 7 сентября модель белорусско-китайской марки впервые выбилась в лидеры российских продаж новых иномарок. За 36-ю неделю кроссовер Belgee X50 (он же дорестайлинговый Geely Coolray) купили 1399 россиян, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». Таким образом, в общем рейтинге новых легковушек он уступил только бестселлеру АвтоВАЗа — Lada Granta.

© Belgee

На Lada Granta за первую неделю сентября остановили выбор 2984 человека. Третьим в рейтинге и вторым в сегменте иномарок в этот раз стал Haval Jolion. Китайский кроссовер, который долго удерживал первое место, уступил Belgee совсем немного: было реализовано 1379 экземпляров.

Четвертой по продажам стала Lada Vesta с тоже небольшим отрывом и результатом 1364 единиц. Остальные автомобили не смогли преодолеть отметки в тысячу проданных экземпляров.

В целом же за первую неделю осени в России было реализовано 28,9 тысячи новых легковых машин. По сравнению с предыдущей неделей спрос сократился на три процента, а по сравнению с той же неделей 2024 года — на 24 процента.

Тем временем Belgee готовится вывести на российский рынок третью модель после X50 и X70 — седан S50. Geely Emgrand с другими шильдиками планируют привезти в РФ до конца сентября.