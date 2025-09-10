АвтоВАЗ приглашает покататься по бездорожью на «Нивах»

Для проекта подготовлены четыре машины, в числе которых Lada Niva Sport, Lada Niva Bronto и Lada Niva Travel. На них установлены грязевые шины, быстросъемные лебёдки, фаркопы и экспедиционные багажники (на крыше перевозятся хайджеки, дополнительное топливо, лопата и запасное колесо).

© Quto.ru

«По следам легенд» — это дневная экспедиция, где большая часть маршрутов проложена вне дорог общего пользования. За одного участника, как выяснила редакция Quto, попросят оплатить 30 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба автогиганта, на выбор туристов представлены участки разной степени сложности и с различными покрытиями — песок, каменистые склоны, грязевые участки, водные переправы.

«По следам легенд» тщательно спланирована профессиональными инструкторами, а в первом и замыкающем автомобилях туристов сопровождают экскурсоводы и медработник.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ объявил масштабный отзыв Lada Travel и Legend: причиной отзывной кампании стало отсутствие важных элементов безопасности.